Pisa studenti di Azione universitaria attaccati dagli antifascisti

A Pisa, alcuni studenti di Azione universitaria sono stati aggrediti da gruppi di antagonisti e anarchici. Durante l’incidente, sarebbero stati lanciati oggetti e bottiglie contro i giovani coinvolti. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra le parti, senza che siano stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

La Digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi. In breve sul posto sono giunti un centinaio di giovani dell’area antagonista che hanno iniziato a scandire slogan ed esporre striscioni contro i giovani di Azione universitaria. E’ stato provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che le due fazioni entrassero in contatto e alla fine l’iniziativa degli studenti di destra si è conclusa anticipatamente. Durante i momenti di tensioni antagonisti e anarchici avrebbero lanciato anche alcuni oggetti e bottiglie ai militanti di Azione universitaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pisa, studenti di Azione universitaria attaccati dagli “antifascisti” Articoli correlati Pisa: antagonisti lanciano oggetti contro gli studenti di Azione Universitaria. La polizia evita lo scontroPISA – Solo l’intervento professionale delle forze dell’ordine ha evitato lo scontro, venerdì sera, 27 marzo 2026, a Pisa. Leggi anche: Lanci di bottiglie e violenza rossa a Pisa: anarchici e collettivi aggrediscono i ragazzi di Azione universitaria Approfondimenti e contenuti su Pisa studenti di Azione universitaria... Temi più discussi: Aggressioni agli studenti di Azione Universitaria, il sindaco: Auspico ferma, unanime e chiara condanna da parte di tutti; Studenti aggrediti durante un aperitivo in centro; Tensioni in centro, Antagonisti contro Azione studentesca; FdI: Michelotti, studenti AU Pisa aggrediti con violenza mirata. Nostra condanna durissima. Tensione a Pisa: cori e striscioni degli antagonisti contro studenti di destra, evitato lo scontroIntervento delle forze dell’ordine durante un’iniziativa di Azione Universitaria. La Digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per i ... msn.com Antagonisti e anarchici contro Azione universitaria, tensioni a Pisa(ANSA) - PISA, 28 MAR - E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine ieri nel centro storico di Pisa per evitare disordini tra ... notizie.tiscali.it Ciao a tutti! Ad agosto vorrei andare in Olanda, arrivo e partenza in aereo( Pisa eindhoven)e poi spostarmi tra i paesi e le città in treno. Qualcuno di voi lo ha fatto Suggerimenti su quale posto vedere e se sapete di qualche trekking! Grazie! - facebook.com facebook Tensione a Pisa: antagonisti e anarchici contro Azione universitaria, arrivano i carabinieri x.com