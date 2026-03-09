Maestra dà caramelle alla cannabis agli alunni nel doposcuola | tre fratellini finiscono in ospedale

Una maestra negli Stati Uniti ha distribuito caramelle alla cannabis agli alunni nel doposcuola, provocando l’ospedalizzazione di tre fratellini. Dopo aver mangiato i dolci, i bambini si sono sentiti male, manifestando letargia e malessere generale. I medici hanno deciso di trasferirli in ospedale per ulteriori controlli. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture educative.