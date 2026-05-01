Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2026

Piramal Pharma Limited ha diffuso i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio 2026. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui vengono dettagliati i numeri relativi ai ricavi, agli utili e alle performance complessive. I dati sono stati resi noti tramite un comunicato stampa e riguardano le attività della società durante l’ultimo trimestre e l’intero anno fiscale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUMBAI, India, 1 maggio 2026 PRNewswire — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha annunciato oggi i risultati individuali e consolidati relativi al quarto trimestre (Q4) e all’intero anno chiuso al 31 marzo 2026. 1. Nel corso del trimestre, la direzione ha rilevato una perdita per riduzione di valore pari a?. 176 Crore in relazione agli asset intangibili in fase di sviluppo. Sulla base di una rivalutazione che tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e delle stime aggiornate sulla redditività commerciale, la direzione ha concluso che i probabili benefici economici futuri derivanti dall’attività non sono più ritenuti sufficienti a giustificare un ulteriore impiego di capitale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2026 Notizie correlate Truist rende noti i risultati del primo trimestre 2026COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CHARLOTTE, Carolina del Nord, 17 aprile 2026 /PRNewswire/ — Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha... I risultati di Credit Agricole nel primo trimestre del 2026: l'utile netto a 525 milioni di euroLa banca comunica i risultati del primo trimestre 2026 del gruppo Crédit Agricole in Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2026; Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2026; Forza Italia, spunta documento azzurri in Campania: Partito deteriorato, commissariamento o comitato reggenza. Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2026• I ricavi dalle operazioni sono stati pari a ? 1.934 crore rispetto a ? 1.951 crore nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Escludendo l'impatto della riduzione delle scorte in uno dei principali ... adnkronos.com Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell’anno fiscale 2026MUMBAI, India, 31 gennaio 2026 /PRNewswire/ — Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, sanitario e del benessere, ha ... msn.com