Piramal Pharma Solutions svela la suite di linker-payload all’avanguardia presso il suo stabilimento di Riverview Michigan

Piramal Pharma Solutions ha annunciato il lancio di una nuova suite di linker-payload presso il suo stabilimento situato a Riverview, in Michigan. La società, specializzata nello sviluppo e nella produzione a contratto, ha reso noto questo aggiornamento attraverso un comunicato ufficiale. La presentazione della nuova tecnologia si inserisce all’interno delle attività di ricerca e sviluppo condotte dall’azienda. La notizia è stata diffusa il 14 maggio 2026 da Mumbai, in India, attraverso un comunicato pubblicato su PRNewswire.

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