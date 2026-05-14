Piramal Pharma Solutions svela la suite di linker-payload all’avanguardia presso il suo stabilimento di Riverview Michigan
Piramal Pharma Solutions ha annunciato il lancio di una nuova suite di linker-payload presso il suo stabilimento situato a Riverview, in Michigan. La società, specializzata nello sviluppo e nella produzione a contratto, ha reso noto questo aggiornamento attraverso un comunicato ufficiale. La presentazione della nuova tecnologia si inserisce all’interno delle attività di ricerca e sviluppo condotte dall’azienda. La notizia è stata diffusa il 14 maggio 2026 da Mumbai, in India, attraverso un comunicato pubblicato su PRNewswire.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUMBAI, India, 14 maggio 2026 PRNewswire — Piramal Pharma Solutions, un’organizzazione leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) (“PPS”), ha presentato ufficialmente una nuova suite all’avanguardia per lo sviluppo e la produzione di linker-payload presso il suo stabilimento di Riverview, Michigan, che si occupa di sostanze attive in ambito farmaceutico. Questo lancio rappresenta un elemento fondamentale del più ampio piano di investimenti da 90 milioni di dollari annunciato lo scorso anno dall’azienda, che punta ad ampliare le proprie capacità produttive negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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