Pierluigi Bersani a Chieti | incontro pubblico a sostegno di Giovanni Legnini

Martedì 19 maggio, in piazzale Marconi a Chieti, si terrà un incontro pubblico con la partecipazione dell’onorevole Pierluigi Bersani. L’evento è organizzato per sostenere la candidatura a sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini. L’appuntamento vedrà la presenza di Bersani, che parlerà ai cittadini e supporterà la candidatura locale. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e rappresenta un momento di confronto politico tra le forze del centrosinistra.

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