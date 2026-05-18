Pierluigi Bersani a Chieti | incontro pubblico a sostegno di Giovanni Legnini

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, in piazzale Marconi a Chieti, si terrà un incontro pubblico con la partecipazione dell’onorevole Pierluigi Bersani. L’evento è organizzato per sostenere la candidatura a sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini. L’appuntamento vedrà la presenza di Bersani, che parlerà ai cittadini e supporterà la candidatura locale. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e rappresenta un momento di confronto politico tra le forze del centrosinistra.

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L'onorevole Pierluigi Bersani sarà in piazzale Marconi a Chieti, martedì 19 maggio, per un incontro pubblico a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Legnini.L'incontro sarà il culmine di un pomeriggio che prenderà il via alle 17.30 nella sede del comitato elettorale di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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