Comunali Chieti Giovanni Legnini | Andremo oltre inaugurando una nuova fase
Giovanni Legnini ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Chieti per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La candidatura arriva da una coalizione composta da forze di centrosinistra e liste civiche. Legnini ha dichiarato di voler inaugurare una nuova fase per la città, sottolineando il suo impegno e la sua gratitudine nei confronti del supporto ricevuto. La campagna elettorale si avvia con questa candidatura ufficiale.
Con un curriculum di peso, Giovanni Legnini ha accettato con serietà e gratitudine l’invito a candidarsi a sindaco di Chieti dal centrosinistra e dalle liste civiche che compongono l’ampia coalizione con cui corre alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. L’ex commissario per la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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