Comunali Chieti Giovanni Legnini | Andremo oltre inaugurando una nuova fase

Giovanni Legnini ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Chieti per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La candidatura arriva da una coalizione composta da forze di centrosinistra e liste civiche. Legnini ha dichiarato di voler inaugurare una nuova fase per la città, sottolineando il suo impegno e la sua gratitudine nei confronti del supporto ricevuto. La campagna elettorale si avvia con questa candidatura ufficiale.