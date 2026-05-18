Pier Silvio scrive a Maria De Filippi dopo la finale di Amici | Ti abbraccio forte Hai fatto ancora un grandissimo lavoro
Ieri, 17 maggio 2026, su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. La puntata ha vinto la serata realizzando il 25,9% di share con 3.483.000 spettatori (è stata la finale meno vista di sempre in termini di telespettatori).Le parole di Pier. 🔗 Leggi su Today.it
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