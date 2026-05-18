Nella finale di Amici 25, Lorenzo Salvetti ha vinto il programma, battendo il ballerino Alessio, considerato uno dei favoriti. Durante la serata sono stati presenti vari momenti di tensione e sorprese, tra cui un malore che ha coinvolto uno dei concorrenti. Dopo la conclusione della gara, Maria De Filippi ha abbracciato Emiliano, uno dei partecipanti, in segno di sostegno. La vittoria di Salvetti è avvenuta in un clima di colpi di scena e emozioni.

Con Stupida vita (Warner Music Italy), in uscita il 22 maggio, Lorenzo si è aggiudicato, naturalmente, anche la categoria Canto battendo sia Angie che Elena. Medaglia d'argento, quindi, per Alessio, anche se il Premio della Critica assegnato nel corso della finale dai giornalisti è andato a Emiliano, il più piccolo tra gli allievi della scuola. Proprio lui è stato protagonista di una pagina tenerissima di televisione: poco prima di scoprire il vincitore del circuito Ballo, infatti, la conduttrice Maria De Filippi ha comunicato al pubblico in studio e a casa che il ragazzo non si è sentito bene ma che non c'era da preoccuparsi. Dopo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amici 25: vince a sorpresa Lorenzo Salvetti. La finale tra colpi di scena e quell'abbraccio di Maria De Filippi a Emiliano dopo il malore

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