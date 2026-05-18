Pier Silvio Berlusconi celebra Amici e manda un messaggio alla De Filippi | È molto più di un programma siamo orgogliosi

Dopo la conclusione della finale di “Amici”, Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento nei confronti di Maria De Filippi e della squadra del talent show trasmesso su Canale 5. Ha sottolineato che il programma rappresenta molto più di una semplice produzione televisiva. Il messaggio di congratulazioni è arrivato in un momento in cui gli ascolti dell’edizione corrente si sono mantenuti elevati, confermando il successo della trasmissione.

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Dopo il successo della finale di “Amici”, Pier Silvio Berlusconi ha voluto inviare un messaggio personale a Maria De Filippi per congratularsi con lei e con tutta la squadra del talent show di Canale 5, che anche quest’anno ha chiuso l’edizione con ascolti molto alti. La finale, andata in onda domenica sera, ha raccolto il 25,9% di share con 3 milioni e 483 mila spettatori, confermando ancora una volta il peso del programma nel prime time televisivo italiano. L’amministratore delegato di Mediaset ha scelto parole molto affettuose per sottolineare il valore del format e il lavoro svolto dalla conduttrice: “Cara Maria, brava. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pier Silvio Berlusconi celebra “Amici” e manda un messaggio alla De Filippi: “È molto più di un programma, siamo orgogliosi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pier Silvio Berlusconi sui giovani collaboratori di Mediaset Sullo stesso argomento Amici 25, la venticinquesima edizione chiude col botto: Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De FilippiLa venticinquesima edizione di Amici si chiude con numeri da record e con un messaggio speciale firmato da Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi celebra l’8 marzo: mimose e messaggio di auguri alle dipendenti MediasetIn occasione della Festa della Donna 2026, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rendere omaggio a tutte le donne che lavorano in Mediaset con un gesto... Berlusconi crede nel futuro della televisione: Börsen-Zeitung celebra Pier SilvioNel giorno del suo 57esimo compleanno, il prestigioso quotidiano economico tedesco, la Börsen-Zeitung, dedica a Pier Silvio Berlusconi un ampio ritratto mettendo al centro la sua visione e le ... primaonline.it Berlusconi crede nel futuro della Tv: la Börsen-Zeitung celebra Pier Silvio nel giorno del compleannoProprio nel giorno del suo 57mo compleanno, Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori del più prestigioso quotidiano economico tedesco, la Börsen-Zeitung, che gli dedica un ampio ritratto ... adnkronos.com