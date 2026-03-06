Pier Silvio Berlusconi celebra l’8 marzo | mimose e messaggio di auguri alle dipendenti Mediaset

In occasione dell’8 marzo 2026, Pier Silvio Berlusconi ha consegnato mimose alle dipendenti di Mediaset e ha inviato loro un messaggio di auguri. La cerimonia si svolge ogni anno come tradizione all’interno dell’azienda. L’evento mira a riconoscere il contributo delle donne che lavorano in Mediaset. La celebrazione si è svolta in un clima di rispetto e riconoscimento.

In occasione della Festa della Donna 2026, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rendere omaggio a tutte le donne che lavorano in Mediaset con un gesto che ormai rappresenta una tradizione consolidata all'interno dell'azienda. Anche quest'anno, infatti, l'amministratore delegato del gruppo ha fatto recapitare sulle scrivanie di tutte le dipendenti e collaboratrici Mediaset le tradizionali mimose, il fiore simbolo dell'8 marzo. Un piccolo pensiero accompagnato da un messaggio personale di ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente all'interno dell'azienda. Il messaggio di auguri alle donne Mediaset per la Festa della Donna 2026. Nel biglietto che accompagnava le mimose, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rivolgere parole di stima e riconoscenza alle lavoratrici del gruppo televisivo: "L'8 marzo è la festa della Donna.

Pier Silvio Berlusconi nel solco della tradizione: mimose su tutte le scrivanie delle collaboratrici MediasetPier Silvio Berlusconi rende omaggio a tutte le donne dipendenti di Mediaset in occasione della Festa della Donna con un gesto ormai consolidato...

Pier Silvio Berlusconi incontra i dipendenti per scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinarioIeri pomeriggio, a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato oltre 1.

