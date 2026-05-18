Piccolo promemoria per la destra che sbraita sul caso Modena | al governo ci siete voi

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il gesto di Salim El Koudri, le reazioni della destra si sono intensificate, con molte voci che criticano la gestione dell’integrazione delle seconde generazioni. Alcuni quotidiani hanno definito l’episodio come un attentato, alimentando un dibattito acceso sui temi della sicurezza e dell’immigrazione. La discussione si concentra sulla responsabilità del governo, che le opposizioni ricordano essere di fatto nelle mani della maggioranza. Nel frattempo, si moltiplicano le dichiarazioni di commentatori e politici su quanto accaduto.

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Il giorno dopo il folle gesto di Salim El Koudri, le destre si scatenano contro la fallita integrazione delle seconde generazioni e i suoi giornali parlano di attenato. Ma chi doveva integrare? Chi doveva prevenire? Chi sta al governo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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