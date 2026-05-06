Sanità pioggia di critiche al Pd | Siete voi che l’avete affondata Il governo ha aumentato i fondi

Negli ultimi giorni, il dibattito sulla sanità si è acceso tra le opposizioni e il governo. Il Partito Democratico ha ricevuto molte critiche, con accuse di aver contribuito al declino del settore, mentre il governo ha sottolineato un aumento dei fondi destinati alla sanità. Tuttavia, il partito di opposizione mantiene una posizione di netto rifiuto rispetto alle proposte di riforma, preferendo attaccare il governo con dichiarazioni che alcuni giudicano pretestuose.

Pur di non affrontare una riflessione seria sulle criticità della sanità regionale e locale, il Pd continua a scegliere la via del No pregiudiziale ad ogni riforma e dell’attacco pretestuoso e ideologico al governo. Non è certo questa la via per affrontare le sfide della sanità pubblica". Levata di scudi del centrodestra rispetto alla requisitoria del Partito democratico contro la bozza di riforma del ministro Orazio Schillaci. Nel mirino dei Dem "la mancanza di fondi e di assunzione di personale, l’idea degli ospedali di terzo livello". Da un lato dal Pd, sottolinea il capogruppo in Comune di Fiorza Italia Piergiulio Giacobazzi, arriva "una critica pregiudiziale a una riforma che ancora non è stata approvata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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