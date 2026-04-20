La destra e il governo non ci stanno più capendo nulla

A un mese dal referendum, il panorama politico rimane caratterizzato da molteplici tensioni e incertezze. La manifestazione della Lega, le difficoltà nelle nomine ministeriali e le prossime candidature sono solo alcune delle questioni che occupano il dibattito pubblico. La strategia per affrontare la crisi nello Stretto di Hormuz e i rapporti con Stati Uniti ed Europa contribuiscono a un clima di confusione tra il governo e la maggioranza, che sembrano ancora lontani da un quadro chiaro.

Dalla manifestazione della Lega ai guai sulle nomine, dalle candidature prossime venture alla strategia per venire a capo alla crisi di Hormuz, sino ai rapporti con Usa ed Europa: è passato un mese dal referendum e il governo e la maggioranza sono ancora nella confusione più totale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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