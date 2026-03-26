È stato avviato un progetto di educazione ambientale rivolto ai bambini, chiamato

Imparare a leggere le tracce invisibili degli animali, riconoscere le piante e riscoprire il valore del contatto diretto con la natura. Parte a Meldola il progetto di educazione ambientale “Esploratori del Territorio – scoprire la natura vicino a noi”, promosso dall’Nonno Banter Aps con il patrocinio del Comune. L’iniziativa, curata dal naturalista e guida ambientale escursionistica Stefano Samorè, si rivolge ai bambini a partire dai 5 anni e propone un percorso esperienziale che unisce osservazione scientifica, attività all’aperto e laboratori creativi. Obiettivo: avvicinare le nuove generazioni all’ecologia in modo attivo e coinvolgente, sviluppando curiosità e consapevolezza verso l’ambiente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Esploratori del territori": al via un progetto di educazione ambientale per i più piccoli

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