Rocchetta di Vara | trekking e laboratorio per i piccoli esploratori

Nel pomeriggio, i bambini avranno l'opportunità di scoprire come si trasforma il latte in formaggio attraverso un laboratorio pratico. Durante l'escursione di circa 5 km tra i sentieri della Rocchetta di Vara, i piccoli esploratori osserveranno e impareranno i passaggi del percorso, accompagnati da spiegazioni e attività dedicate. L'evento combina un’attività educativa con una passeggiata all'aperto, rivolta ai più giovani.

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