Rocchetta di Vara | trekking e laboratorio per i piccoli esploratori
Nel pomeriggio, i bambini avranno l'opportunità di scoprire come si trasforma il latte in formaggio attraverso un laboratorio pratico. Durante l'escursione di circa 5 km tra i sentieri della Rocchetta di Vara, i piccoli esploratori osserveranno e impareranno i passaggi del percorso, accompagnati da spiegazioni e attività dedicate. L'evento combina un’attività educativa con una passeggiata all'aperto, rivolta ai più giovani.
? Domande chiave Come trasformeranno i bambini il latte in formaggio durante il pomeriggio?. Cosa impareranno i piccoli esploratori percorrendo i 5 km di sentieri?. Chi guiderà i bambini nel progetto Padroni del futuro a Rocchetta?. Perché questa iniziativa potrebbe estendersi anche agli altri borghi limitrofi?.? In Breve Trekking di 5 km con pranzo al sacco presso ristorante Cuccaro Club.. Laboratorio didattico Dal latte al formaggio previsto per il pomeriggio.. Iscrizioni aperte tramite numero 334 3864859 o email [email protected].. Progetto Padroni del futuro per salvaguardare tradizioni agricole della Val Vara.. Sabato 16 maggio, i bambini tra i 5 e i 10 anni di Rocchetta di Vara vivranno un’esperienza immersiva nel territorio con l’iniziativa denominata Tra sentieri e sapori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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