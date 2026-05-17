Sesto Campano | i piccoli artisti vincono il premio sull’orso Wojtek

A Sesto Campano, alcuni giovani artisti hanno vinto un premio legato a un orso chiamato Wojtek. Durante il concorso, gli studenti hanno realizzato disegni ispirati alla figura di questo animale, noto per aver combattuto come soldato durante la seconda guerra mondiale. La competizione ha visto partecipanti che hanno presentato le proprie opere incentrate sulla storia e le caratteristiche dell’orso Wojtek. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo i lavori più creativi e significativi.

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? Domande chiave Come ha fatto un orso a diventare un soldato ufficiale?. Cosa hanno disegnato gli studenti per vincere il concorso Wojtek?. Perché la battaglia di Montecassino è finita nel disegno dei bambini?. Come può la scuola trasformare un evento bellico in messaggio di pace?.? In Breve Progetto ideato dal giornalista Lello Castaldi per la quinta edizione del concorso.. L'orso Wojtek combatté con la 22esima Compagnia rifornimenti presso Montecassino.. Il sindaco Eustachio Macari ha lodato la maturità della classe V di Sesto Campano.. L'opera raffigura l'Abbazia bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale.. Gli studenti della classe V... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto Campano: i piccoli artisti vincono il premio sull’orso Wojtek ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sesto Campano: l’olivo diventa patrimonio da difendereSesto Campano si unisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio con una cerimonia prevista per il 28 marzo alle 17:30 in Località Giardino. Sesto Campano: neonato salvo con parto d’urgenza, Macari: “Serve sanità? Cosa scoprirai Come può un parto d'urgenza svelare i rischi delle aree montane? Perché il sindaco contesta i nuovi tagli alla sanità regionale?... MOLISE - Sesto Campano (IS) : Terreno industriale in zona PIP soloterreni.it/annunci-terren… x.com