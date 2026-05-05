I materiali dell’arte contemporanea | riciclo creativo e sperimentazione per i piccoli artisti

SAN MICHELE SALENTINO - L’arte contemporanea non è solo da osservare, ma anche da vivere. La pinacoteca "Salvatore Cavallo" di San Michele Salentino invita le famiglie a partecipare a un appuntamento previsto per sabato 9 maggio alle ore 16:30. L’evento, intitolato "I tanti materiali dell’arte.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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