Un ragazzo di 24 anni è stato aggredito durante la notte a Foggia e si trova in prognosi riservata all’ospedale Policlinico Riuniti. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’una di sabato in piazza Siniscalco Ceci, ma i motivi dell’attacco non sono ancora chiari. La polizia sta indagando sull’accaduto e non ci sono ancora dettagli sui responsabili.

È rimasto ferito in un pestaggio per motivi che restano ancora sconosciuti: un ragazzo di 24 anni è ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia dopo una violenta aggressione avvenuta sabato notte, poco prima dell’una, in piazza Siniscalco Ceci a Foggia. Le prime informazioni che si hanno sull’accaduto lasciano pensare a una rissa tra due o più persone avvenuta nella piazza del foggiano – che si trova immediatamente alle spalle di Palazzo Città -, luogo di ritrovo di giovani soprattutto nel weekend. Il 24enne sarebbe stato aggredito con calci e pugni per motivi che restano ancora sconosciuti e dei quali si sta occupando la Polizia di Stato con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un ragazzo di 24 anni picchiato a sangue: ora è in prognosi riservata a Foggia

Notizie correlate

24enne aggredito brutalmente nella notte: è in ospedale, in prognosi riservata a FoggiaUn giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso...

Rissa tra 20 giovani a Caivano: ragazzo in prognosi riservata per le botte, altri due accoltellatiI carabinieri hanno individuato e fermato il giovane che ha sferrato le coltellate: si tratta di un 22enne.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Femminicidio Foggia, fermato e portato in carcere marito della vittima; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Aggredirono in branco un 24enne sul Foggia-Bari: misure cautelari per 4 minori, ecco il video che li ha incastrati; Accerchiato, picchiato e rapinato sul treno Bari-Foggia: quattro minori incastrati dalle telecamere.

Foggia, giovane di 24 anni pestato a sangue nella notte in piazza Siniscalco Ceci: indagini in corsoFoggia, giovane di 24 anni pestato nella notte in piazza Siniscalco Ceci: indagini in corso FOGGIA – Un violento episodio si è verificato nella tarda serata di ieri nel centro cittadino. Un ragazzo di ... statoquotidiano.it

Foggia, 24enne aggredito nella notte: è in prognosi riservataA Foggia un 24enne è stato aggredito nella notte in centro. Ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Riuniti con trauma cranico grave. Indaga la Polizia di Stato. trmtv.it

Violenta rissa a Foggia tra gruppi di giovani, 24enne colpito con calci e pugni: è grave https://www.quintopotere.it/violenta-rissa-a-foggia-tra-gruppi-di-giovani-24enne-colpito-con-calci-e-pugni-e-grave/ - facebook.com facebook

La signora Di Foggia firma dimissioni da Terna e rinuncia a 7mln di buonuscita perché diventa presidente di ENI. Vedo almeno due cose vergognose: 1. che comunque ci abbia provato 2. Che sia prevista una buonuscita così alta per chi guida un monopolista x.com