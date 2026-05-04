Raccordo aeroporto-stazione parte ufficialmente il cantiere da 161 milioni di euro

È iniziato questa mattina il cantiere per il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento. L’intervento, promosso da Rete Ferroviaria Italiana e sostenuto da un investimento di 161 milioni di euro, prevede l’avvio dei lavori che interesseranno la tratta. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto.

BRINDISI - Sono cominciati ufficialmente questa mattina (lunedì 4 maggio 2026) il presidente della Regione Puglia ha partecipato i lavori del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) per il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l'Aeroporto del Salento. Era presente il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in frettaBRINDISI - Cmc annuncia il subentro ufficiale alla società Manelli nei lavori per il nuovo collegamento ferroviario tra Brindisi e l'Aeroporto del... Raccordo ferroviario aeroporto-stazione: fondi Pnrr salvi, ma dubbi su tempi e lavoriLa salvaguardia dei 60 milioni di euro del Pnrr destinati al raccordo ferroviario tra la stazione e l’aeroporto di Brindisi rappresenta una notizia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il collegamento per l'aeroporto tra ritardi, costi crescenti e scelte ancora da chiarire; Incidente auto-moto sul Grande Raccordo Anulare, due feriti e traffico in tilt: chiusa una corsia; Violento incidente sul raccordo Torino-Caselle: auto si ribalta dopo lo schianto, sei feriti e traffico in tilt verso l’aeroporto; Aeroporto del Salento, al via i lavori di ampliamento parcheggio: previsti 600 posti auto. Aeroporto del Salento, riparte il cantiere per la connessione ferroviariaPartiti i lavori per il collegamento con la stazione di Brindisi Centrale: entro il 30 giugno il primo banco di prova per salvare la quota di finanziamento del Pnrr. Sopralluogo del presidente della R ... lecceprima.it Il collegamento per l'aeroporto tra ritardi, costi crescenti e scelte ancora da chiarireLe riflessioni di Carmine Dipietrangelo sul progetto di collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento ... brindisireport.it Violento incidente sul raccordo Torino-Caselle: auto si ribalta dopo lo schianto, sei feriti e traffico in tilt verso l’aeroporto - facebook.com facebook