Klizia Jllary Fraglica morta nella tragedia al centro ippico | Un mistero la reazione del cavallo

A Isola Dovarese, nel Cremonese, si è verificata una tragedia al centro ippico in cui è morta Klizia Jllary Fraglica. Durante l’incidente, il cavallo ha reagito in modo inatteso, ma ancora non si conoscono le cause di quella reazione. La dinamica dell’accaduto rimane avvolta nel mistero, e le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Isola Dovarese (Cremona) – “Non si sa cosa abbia provocato quella reazione del cavallo, un mistero. È una tragedia per l’intera cittadinanza”, il sindaco di Isola Dovarese, Gianpaolo Gansi, a nome di tutta la comunità ieri si è stretto attorno alla famiglia di Klizia Jllary Fraglica, la cavallerizza 37enne che ha perso la vita dopo una brutta caduta da cavallo. La giovane donna, residente a Sesto Cremonese, si stava allenando come sempre presso il Centro ippico Le valli in via Fornace a Isola Dovarese, centro di eccellenza per gli amanti dei cavalli. Intorno a mezzogiorno era nell’arena illuminata da un sole tiepido di primavera, con lei anche un altro cavaliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Klizia Jllary Fraglica morta nella tragedia al centro ippico: “Un mistero la reazione del cavallo” Morta a Cremona la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica, il cavallo l'ha disarcionata: dramma al maneggioDramma in provincia di Cremona, nel maneggio di Isola Dovarese: la cavallerizza esperta Klizia Jllary Fraglica, 37 anni e residente a Sesto... Leggi anche: Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica Contenuti utili per approfondire Klizia Jllary Fraglica. Discussioni sull' argomento Cremona, muore cavallerizza disarcionata in un maneggio: Klizia Jllary Fraglica è caduta di schiena battendo la testa; Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica; Morta a Cremona la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica, il cavallo l'ha disarcionata: dramma al maneggio; Non ce l’ha fatta la cavallerizza caduta da cavallo: muore a 37 anni. Una cavallerizza esperta, Klizia Jllary Fraglica, 37enne di Sesto Cremonese, è stata disarcionata oggi in un maneggio di Isola Dovarese, in provincia di Cremona, ed è morta. La tragedia si è consumata al Centro ippico Le Valli: poco dopo mezzogiorno, dur - facebook.com facebook