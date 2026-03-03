Nuova palestra alle scuole | Lavori finiti entro giugno

A Codigoro, i lavori per la nuova palestra nelle scuole elementari sono in corso e dovrebbero concludersi entro fine giugno. La struttura sarà utilizzata sia per le attività scolastiche che per eventi extrascolastici. I lavori sono stati avviati di recente e sono in fase di completamento, con l’obiettivo di consegnare la palestra prima delle vacanze estive.

"Dovrebbero essere terminati a fine giugno i lavori della nuova palestra a disposizione delle scuole elementari di Codigoro e per tutte le attività extrascolastiche". È l'auspicio del primo cittadino codigorese Alice Sabina Zanardi, dopo la partenza dei lavori che dovrebbero portare alla costruzione della nuova palestra, omologata dal Coni per le attività di pallavolo, basket, e calcetto il cui costo complessivo si aggira ad oltre tre milioni e 200mila euro, dei quali 322mila fondi del Comune di Codigoro ed i rimanenti fondi del Pnrr, delle opere indifferibili ed anche del credito sportivo. La scuola elementare codigorese, che ospita...