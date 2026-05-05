Modigliana guarda avanti | Riva della Pappona lavori finiti entro giugno

I lavori sulla Riva della Pappona a Modigliana sono ancora in corso, ma si prevede di concluderli entro il mese di giugno. La Provincia ha comunicato che gli interventi attualmente in atto continueranno fino alla fine di questa fase, mentre sono stati presentati anche i progetti previsti per il futuro. La discussione si è svolta ieri, coinvolgendo le autorità locali e i rappresentanti del territorio.

Interventi ancora in corso e progetti futuri: è quanto hanno illustrato ieri la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Modigliana, nel corso di un incontro tenutosi simbolicamente proprio sulla Faentina (strada provinciale 20), in prossimità del cantiere della ‘ Riva della Pappona ’, a tre anni dall’alluvione che distrusse gran parte della viabilità del territorio. Per la Provincia erano presenti Enzo Lattuca e Roberto Cavallucci, rispettivamente presidente e vice, e Giancarlo Riccardi, direttore dei lavori. I lavori di questo complesso intervento sulla Riva, consegnati il 25 giugno 2024 all’impresa Ambrogetti di Verghereto, con fondi Pnrr, devono finire entro giugno 2026.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modigliana guarda avanti: "Riva della Pappona, lavori finiti entro giugno" Notizie correlate Nuova palestra alle scuole: "Lavori finiti entro giugno""Dovrebbero essere terminati a fine giugno i lavori della nuova palestra a disposizione delle scuole elementari di Codigoro e per tutte le attività... Via Cavour chiusa a metà: "Lavori finiti entro Pasqua"Lunedì inizieranno i lavori per la sistemazione del manto stradale di via Cavour, con il rifacimento del porfido. Panoramica sull’argomento Si parla di: Modigliana guarda avanti: Riva della Pappona, lavori finiti entro giugno. Modigliana guarda avanti: Riva della Pappona, lavori finiti entro giugnoLa Provincia: È l’intervento più complesso. Cronoprogramma rispettato. In tre anni cantieri sulla viabilità per 100 milioni, ne restano da fare altri 200. ilrestodelcarlino.it E Modigliana riparte. Riva della Pappona, torna il doppio sensoÈ stata effettuata mercoledì scorso la gettata di cemento per ricollegare il ponte di Ca’ Stronchino, dove i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma, mentre per la riapertura della strada a ... ilrestodelcarlino.it