La Reggia assume la gestione di piazza Carlo di Borbone
La Reggia di Caserta ha preso in carico la gestione di piazza Carlo di Borbone. La notizia è stata comunicata dall’Agenzia del Demanio dopo la firma dell’accordo “Progetto Speciale Caserta”. Nell’intesa sono coinvolti anche il Comune, la direzione della Reggia e la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Questo accordo intende coordinare le attività di gestione e promozione dell’area. La firma si è svolta in una cerimonia ufficiale alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte.
La Reggia di Caserta assume la gestione di piazza Carlo di Borbone. Lo rende noto l’Agenzia del Demanio a margine della sottoscrizione dell’accordo “Progetto Speciale Caserta” che oltre al Demanio ha tra i suoi attori il Comune, la direzione della Reggia, la Direzione Generale Archeologia, Belle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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