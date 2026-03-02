Il portavoce del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che nei giorni scorsi si è incontrato con il segretario regionale del Partito Democratico, con il quale si è discusso in modo aperto delle rispettive posizioni politiche e del percorso da intraprendere sui territori. Ha precisato che non sono state prese decisioni dall’alto riguardo alle candidature e che la comunicazione tra i due partiti è stata trasparente.

Tempo di lettura: 2 minuti "Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il segretario regionale del Pd Piero De Luca, con il quale abbiamo condiviso in modo chiaro e trasparente la nostra visione politica e le nostre posizioni in merito al percorso da costruire sui territori". Lo afferma in una nota Salvatore Micillo, coordinatore in Campania del M5S, sottolineando che "oggi si è svolto un tavolo provinciale casertano per le amministrative in Terra di Lavoro. Al confronto ha partecipato anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle della provincia di Caserta, Giuseppe Buompane". "Sia nell'incontro con il segretario regionale del Partito.

© Anteprima24.it - Micillo (M5s): “Chiari con Pd, su candidati nessuna scelta calata dall’alto”

