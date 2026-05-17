Il Ministero Piantedosi a Modena esclusa l' ipotesi terrorismo | Evidente disagio psichiartico

Il Ministero Piantedosi è arrivato a Modena, dove si è tenuto un incontro in Prefettura sulla sicurezza cittadina. Durante la riunione, è stato escluso il sospetto di terrorismo e si è parlato di un disagio psichiatrico evidente. A seguito dell'evento che ha coinvolto la città, il ministro dell’Interno e il capo della Polizia hanno incontrato le autorità locali per discutere la situazione. La visita si è svolta in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza e sulle modalità di gestione del caso.

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