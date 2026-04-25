Piteo la continuità Fasano per la svolta L’alternativa è Coronese presentate sedici liste

A Gallipoli si avvicina il periodo delle elezioni comunali, con diverse forze politiche che hanno già presentato le proprie liste. Ieri mattina, il candidato sindaco di centrodestra e di Gallipoli Futura ha depositato le prime liste di supporto, dando così il via ufficiale alla campagna elettorale. Sul fronte opposto, il candidato di continuità ha scelto di mantenere una posizione più prudente, mentre una terza opzione arriva da Coronese, con un totale di sedici liste in corsa.

GALLIPOLI – Griglie chiuse e lo sprint finale è partito fin dalla giornata di ieri quando il candidato sindaco di Gallipoli Futura e del centrodestra, Flavio Fasano e il suo entourage hanno consegnato le prime liste di sostegno per la corsa a Palazzo Balsamo. Ad accogliere e certificare la.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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