La riorganizzazione della portualità | Coronese Piteo e Fasano tracciano la nuova rotta
A Gallipoli, la campagna elettorale si intensifica con comizi di piazza molto frequentati, incontri nei quartieri e presentazioni di liste. Tra le varie tematiche, si discute della riorganizzazione del settore portuale, con interventi di alcuni candidati che propongono nuove rotte e strategie per il futuro del porto. La corsa elettorale si svolge tra confronti pubblici e incontri con i cittadini, mentre si delineano le priorità delle diverse forze politiche in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.
GALLIPOLI – La campagna elettorale gallipolina in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi prosegue tra schermaglie nel corso dei comizi di piazza, molto seguiti dai cittadini, gli incontri rionali, aperture di comitati e presentazioni di liste, indicazioni di voto e le.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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