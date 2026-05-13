La riorganizzazione della portualità | Coronese Piteo e Fasano tracciano la nuova rotta

A Gallipoli, la campagna elettorale si intensifica con comizi di piazza molto frequentati, incontri nei quartieri e presentazioni di liste. Tra le varie tematiche, si discute della riorganizzazione del settore portuale, con interventi di alcuni candidati che propongono nuove rotte e strategie per il futuro del porto. La corsa elettorale si svolge tra confronti pubblici e incontri con i cittadini, mentre si delineano le priorità delle diverse forze politiche in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

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