Un nuovo piano di contenimento per i parrocchetti è stato approvato, suscitando reazioni positive tra gli addetti ai lavori. La Confederazione Italiana Agricoltori in Puglia ha commentato la decisione definendola “la strada giusta”. La misura prevede interventi specifici per gestire la presenza degli uccelli nella regione, con l’obiettivo di ridurre eventuali danni alle colture agricole. La notizia è stata accolta con soddisfazione da parte di diverse organizzazioni coinvolte nel settore.

Regione Puglia e Università di Bari (DBBA - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) hanno sottoscritto un accordo per le attività di monitoraggio e gestione del parrocchetto monaco (“pappagallo” Miyopsitta monachus) con l’approvazione delle "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi sul territorio della Regione Puglia”. Un provvedimento importante, con il quale si intendono approvare le prime linee di indirizzo operative per la gestione delle popolazioni di parrocchetto monaco in Puglia, con specifico riferimento alla rimozione dei nidi in condizioni di criticità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parrocchetti, finalmente un piano di contenimento. Cia Puglia: “È la strada giusta”

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