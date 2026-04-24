Ausl Romagna presentato il piano del fabbisogno di personale Fp Cgil | Turni massacranti e organico insufficiente

Mercoledì 22 aprile si è svolto un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le rsu, in cui è stato presentato il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale. Durante la riunione sono stati illustrati i dettagli relativi alle assunzioni previste e alle esigenze di organico per i prossimi tre anni. La discussione si è concentrata anche sulle condizioni di lavoro, con alcune rappresentanze che hanno evidenziato la presenza di turni molto pesanti e un organico che non risponde completamente alle necessità.

Mercoledì scorso, 22 aprile, durante un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le rsu, è stato presentato il piano triennale del fabbisogno del personale. La Fp Cgil, preso nota dei numeri illustrati, esprime disappunto per il piano di assunzioni proposto che “non.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ausl Romagna, la Fp Cgil: "E' insufficiente il piano triennale del fabbisogno triennale di personale""Il 22 aprile, nel corso di un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le Rsu, è stato presentato il Piano triennale del... Comune di Taranto, la CISL FP contesta il piano del fabbisogno: organico insufficiente e troppo precariatoLe osservazioni sono emerse durante il confronto con il Direttore Generale Marco Lesto, previsto dal contratto collettivo nazionale e sollecitato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forlì, la Casa della Comunità prende vita: presentato il progetto nato dall'ascolto del territorio; Marco Montalti alla guida dei Distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone; Ausl Romagna: un nuovo direttore per i distretti sanitari Valle Savio e Rubicone -; Sanità territoriale, l'Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenziale. Sanità, Cgil boccia piano dell'Ausl: Tagliano il personale, rimangono turni massacranti e niente riposoÈ evidente che sia in atto una vera e propria riduzione del personale, che si inserisce in un contesto già fortemente critico, attacca il sindacato ... altarimini.it Presentato il piano triennale per il fabbisogno di personale AUSL RomagnaIn un incontro tra l’Azienda USL della Romagna, le organizzazioni sindacali e le RSU, è stato presentato il Piano triennale del fabbisogno di personale. Si tratta di previsioni che tengono conto preva ... msn.com Ausl Romagna difende i Cau: “Calo codici bianchi e verdi, oltre 20mila accessi in meno nei pronto soccorso" Leggi qui: https://altarimini.it/ausl-romagna-difende-i-cau-calo-codici-bianchi-e-verdi-oltre-20mila-accessi-in-meno-nei-pronto-soccorso.php facebook A Forlì il primo corridoio immersivo dell’arte sanitaria pubblica in Italia All’Ospedale Morgagni-Pierantoni tecnologie digitali finanziate dalla Regione con Fondi europei del #PrFesr, per trasformare il Museo diffuso dell’Ausl Romagna in un’esperienza acces x.com