Il PGA Championship è iniziato con il golfista nordirlandese che punta al suo settimo Major, desideroso di superare il record di vittorie di Faldo e di diventare il europeo più vincente nella storia di questo torneo. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa, con il giocatore che ha già conquistato diversi titoli tra Major, concentrato a ottenere un altro successo importante.

Il vantaggio del Pga Championship - o il problema, dipende dai punti di vista – è che non ha un’identità precisa. Dei 4 Major del golf è quello che si fa più fatica a interpretare e a raccontare. Dici British Open e pensi ai links accanto al mare, la Scozia e l’Inghilterra, il vento e la pioggia, il freddo e la tradizione. Dici Us Open e sai che è il più difficile da giocare perché gli organizzatori si fanno vanto di scegliere i campi più ostici e di prepararli per renderli ancora più duri: rough impossibili, green veloci, tutto spinto al massimo. E il Masters? È l’unico che si gioca sempre nello stesso posto, ad Augusta in Georgia, quindi verde perfetto e il colore delle azalee, ogni colpo è già stato giocato mille volte, la cartolina della perfezione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pga Championship al via, McIlroy insegue la sua nuova ossessione

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