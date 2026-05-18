Aaron Rai vince il PGA Championship con un ultimo giro clamoroso | l’Inghilterra festeggia dopo 107 anni!

Aaron Rai ha conquistato il PGA Championship con un’ultima giornata da ricordare, segnando una vittoria che mancava all’Inghilterra da oltre un secolo. A 31 anni, il golfista di Wombourne ha portato a termine un percorso culminato con una prestazione decisiva nel finale. La vittoria rappresenta il risultato più importante della sua carriera e ha portato il paese a festeggiare un titolo che non si vedeva da 107 anni.

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Arriva a 31 anni appena compiuti la più grande gioia della carriera di Aaron Rai. L’inglese nativo di Wombourne, circa 15.000 anime, infila un grandissimo finale di quarto giro e conquista l’Aronimink Golf Club e, con esso, anche il PGA Championship 2026. Interrotto un dominio americano che durava dal 2016, ma non solo: un inglese aveva vinto soltanto agli albori, ed era Jim Barnes nel 1916 e 1919. Anni non solo agli albori, ma anche nei quali il torneo aveva il formato match play (che sarebbe rimasto fino a tutto il 1957). Per arrivare là dove non sono giunti tantissimi, da Nick Faldo a Lee Westwood, da Justin Rose a David Lynn, per... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Aaron Rai vince il PGA Championship con un ultimo giro clamoroso: l’Inghilterra festeggia dopo 107 anni! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 Masters Preview Expectations for Scottie Scheffler & Rory McIlroy + Sleeper Picks Sullo stesso argomento Golf, Fitzpatrick conquista il Valspar Championship. Il britannico torna a vincere sul PGA dopo tre anniTerza vittoria sul PGA Tour per Matt Fitzpatrick che, dopo un duello serratissimo con David Lipsky, si è imposto al Valspar Championship, torneo... Kimi vince in Giappone 34 anni dopo Patrese: l'ultimo giroGuarda l’ultimo giro del GP del Giappone che ha consegnato a Kimi Antonelli la seconda vittoria consecutiva in F1 e la leadership del Mondiale.