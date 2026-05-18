Petrolchimico verso la realizzazione della Gigafactory | incontro in Prefettura
Nella mattinata di oggi si è svolto a Brindisi un incontro presso la Prefettura, presieduto dal Prefetto, per discutere degli interventi relativi al polo petrolchimico locale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende coinvolte, con l’obiettivo di fare il punto sui lavori e le iniziative in corso. Tra i temi affrontati, anche la possibilità di realizzare una Gigafactory nell’area. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui progetti specifici.
BRINDISI - Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, presso la Prefettura, si è tenuto l’incontro presieduto dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, per l’aggiornamento in merito agli interventi intrapresi per la risoluzione delle problematiche afferenti al polo petrolchimico brindisino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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