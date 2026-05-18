Petrolchimico verso la realizzazione della Gigafactory | incontro in Prefettura

Nella mattinata di oggi si è svolto a Brindisi un incontro presso la Prefettura, presieduto dal Prefetto, per discutere degli interventi relativi al polo petrolchimico locale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende coinvolte, con l’obiettivo di fare il punto sui lavori e le iniziative in corso. Tra i temi affrontati, anche la possibilità di realizzare una Gigafactory nell’area. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui progetti specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui