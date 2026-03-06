Lotta al precariato un progetto per aprire le porte delle aziende locali ai giovani

Un nuovo progetto mira a contrastare il precariato offrendo ai giovani l’opportunità di accedere a aziende e studi professionali del territorio. L’iniziativa si rivolge a chi sta entrando nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di facilitare il primo impiego e favorire le assunzioni stabili. L’obiettivo è aprire le porte delle imprese locali alle nuove generazioni.

Nell'ultimo Consiglio comunale approvato un incremento di fondi: all'inizio serviranno per la progettualità. Prima verrà organizzato un convegno, poi si passerà alle manifestazioni d'interesse FRANCAVILLA FONTANA - Un progetto sul precariato, per far aprire le porte di aziende - preferibilmente del territorio - e studi professionali ai più giovani, a chi affaccia al mondo del lavoro. Il 27 febbraio scorso, è stato approvato in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026. Spiega l'assessora Maria Giovanna Lupo: “Abbiamo previsto un incremento delle risorse dedicate alle deleghe del mio assessorato (benessere animale, politiche sociali, contrastato al precariato). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

