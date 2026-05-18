Durante la giornata dedicata alla 582ª edizione dello Sposalizio del Mare a Cervia, un uomo ha pescato un anello dal mare e ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, con il coinvolgimento di numerosi partecipanti e spettatori. L’evento ha celebrato il legame tra la comunità e il mare, mantenendo vivo il rito annuale che si ripete da secoli nella cittadina.

Cervia (Ravenna), 18 maggio 2026 - Cervia ha rinnovato il suo legame indissolubile con il mare nella giornata di festa di ieri dedicata alla 582° edizione dello Sposalizio del Mare. E lo ha fatto stupendo tutti: a pescare l’anello è stato il cervese di 48 anni Marco Lotti (che lo aveva già pescato nel 2017). A sorpresa ha raggiunto la compagna Nadia e, davanti alla figlia Nina, le ha chiesto di sposarlo porgendole la vera appena pescata dopo una lotta con altri 44 contendenti. “Dedico questo anello a nostra figlia Nina, che quest’anno ha subito un importante intervento e ad Alberto, un caro amico che non c’è più”. Queste le parole di Lotti; ooi, girandosi verso la compagna Nadia, ha pronunciato le famose parole “Vuoi sposarmi?” e Nadia ha risposto “Sì”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesca l’anello e poi fa la proposta di matrimonio alla compagna: Marco vince tutto allo Sposalizio del Mare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

He Proposed at a Packed Basketball Arena | Courtside Proposal Goes VIRAL!

Sullo stesso argomento

Richiesta di matrimonio speciale: il portiere del Viareggio Andrea Carpita racconta la proposta fatta alla sua compagna Sharon GrillottiViareggio, 30 aprile 2026 – Ha scelto uno dei momenti più solenni della sua esperienza sportiva, quello dell’ultima partita da titolare nel suo...

Leggi anche: Matt ha scelto San Luca per ottenere il sì alla proposta di nozze. Morgan e l’anello di matrimonio per Marissa

Cervia. Pesca l’anello dello Sposalizio del mare e chiede alla compagna di sposarloPesca l’anello e chiede alla compagna di sposarlo. Un finale rosa per lo Sposalizio del mare, come rosa erano le strade di Cervia addobbate per la ... corriereromagna.it

Rinnovato a Cervia lo Sposalizio del Mare. Marco Lotti pesca l’anello: Dedicato ai pescatori e agli alluvionati. Poi chiede la mano della compagnaDopo la partenza del Giro d'Italia 2026 vissuta questa mattina tra migliaia di persone e grande entusiasmo, Cervia ha proseguito la sua lunga giornata di ... ravennanotizie.it

Classificazione Google(TG:e10838).wag - Results on X | Live Posts & Updates x.com