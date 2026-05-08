Matt Morgan ha deciso di chiedere la mano di Marissa nella basilica di San Luca, organizzando una proposta di matrimonio. La scena si è svolta all'aperto, con l’anello di fidanzamento che ha consegnato alla sua partner. La scelta del luogo e il momento sono stati condivisi con amici e parenti, presenti per assistere a questo momento speciale. Nessuna ulteriore informazione sulle reazioni o dettagli dell’evento è stata resa nota.

Scene da un matrimonio? No, scena da una proposta di matrimonio. Protagonista Matt Morgan, l’esterno bianconero, che ha scelto la basilica San Luca per chiedere il sì, alle nozze, di Marissa. Le foto dei due, con tanto di filmato, hanno fatto il giro dei social. Instagram, facebook: l’esterno bianconero inginocchiato ai piedi di Marissa. Come il principe azzurro delle favole, in mezzo lo scenario offerto dalla basilica di San Luca e, a sinistra, lo stupore, misto a commozione, di Marissa, futura signora Morgan, che ha detto sì. Proposta di matrimonio fatta all’ombra delle Due Torri per testimoniare una volta di più l’attaccamento di Matt alla Bologna che l’ha conquistato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matt ha scelto San Luca per ottenere il sì alla proposta di nozze. Morgan e l’anello di matrimonio per Marissa

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