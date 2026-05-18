Perugia trionfa a Torino | è il triplete storico per la Sir Sicoma

Perugia ha ottenuto una vittoria importante a Torino, portando a casa il triplete storico con la conquista di campionato, coppa e supercoppa. Nel primo set, la squadra ha deciso di cambiare ritmo, riuscendo a ribaltare il punteggio e a prendere il controllo del gioco. Nel terzo set, alcuni cambi tattici e una maggiore precisione in battuta hanno consentito alla formazione di allungare e consolidare il vantaggio. La partita si è conclusa con il successo finale di Perugia, che ha festeggiato il suo grande risultato.

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? Punti chiave Come ha fatto Perugia a ribaltare il primo set combattuto?. Quali fattori tattici hanno permesso il distacco nel terzo parziale?. Chi ha garantito la vittoria per il bronzo nella sfida turca?. Come potranno le altre squadre colmare il divario tecnico mostrato?.? In Breve Perugia vince i set successivi per 25-18 e 25-15 dopo il primo 29-27.. Il trionfo completa il triplete con scudetto e mondiale per club.. Ziraat Bankkart Ankara vince il bronzo battendo Ge Projekt Warszawa 3-2.. La finale si è disputata presso l'Inalpi Arena di Torino.. La Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato la CEV Champions League stasera all’Inalpi Arena di Torino, superando l’Aluron CMC Warta Zawiercie per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia trionfa a Torino: è il triplete storico per la Sir Sicoma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perugia a Torino: la Sir Sicoma punta al bis storico in Champions? Punti chiave Come farà Perugia a superare l'ostacolo polacco per arrivare a Torino? Chi potrà interrompere il digiuno del volley italiano dopo... Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia liquida Varsavia e va nuovamente in finaleAndare a caccia di finali è sempre stato l'obiettivo di questa Sir Sicoma Monini Perugia, precisamente dall'insediamento di Angelo Lorenzetti alla... Sir Sicoma Monini campione d’Europa, la gioia di Sirci: La vittoria più importante di sempredi Carlo Forciniti La Sir Sicoma Monini non si ferma più. Continua a fare indigestione di trofei. A dieci giorni dal trionfo in campionato, Perugia conquista anche l’Europa. La Champions League. Un su ... umbria24.it Sir Sicoma Monini, Sirci: Grazie agli sponsor. Un orgoglio essere italiani, umbri e peruginiLa Sir Sicoma Monini non si ferma più. Continua a fare indigestione di trofei. A dieci giorni dal trionfo in campionato, Perugia conquista anche l’Europa. La Champions League. Un successo che inorgogl ... umbria24.it