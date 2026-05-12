La squadra di Perugia si prepara ad affrontare una sfida importante in Champions League, con l’obiettivo di superare il team polacco e raggiungere Torino. La formazione italiana cerca di ripetere un risultato storico, dopo aver conquistato la coppa in passato. La partita rappresenta anche un tentativo di interrompere un digiuno di successi per il volley italiano, che dura da quindici anni.

? Punti chiave Come farà Perugia a superare l'ostacolo polacco per arrivare a Torino?. Chi potrà interrompere il digiuno del volley italiano dopo quindici anni?. Quale fattore psicologico garantirà il bis storico ai bianconeri in Inalpi Arena?. Perché la rimonta contro la Lube è fondamentale per il successo europeo?.? In Breve Semifinale contro Varsavia prima del weekend del 16 e 17 maggio a Torino.. L'ultima squadra italiana a vincere due titoli consecutivi è Trento nel 2010-2011.. Coach Lorenzetti guida il gruppo dopo il recente 3-0 in finale contro Lube.. L'altra semifinale vedrà contrapposte le squadre di Ankara e Zawiercie all'Inalpi Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia a Torino: la Sir Sicoma punta al bis storico in Champions

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