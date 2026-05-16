Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia liquida Varsavia e va nuovamente in finale
La Sir Sicoma Monini Perugia ha sconfitto la squadra di Varsavia e si è qualificata per un'altra finale di Champions League. La squadra ha raggiunto questo risultato sotto la guida di Angelo Lorenzetti, che è alla guida del team da quando è iniziato il suo incarico. La partita ha visto la squadra ottenere una vittoria convincente, portando così il club a un passo dalla conquista del trofeo. La finale si giocherà nelle prossime settimane, con la squadra che punta a portare a casa il titolo.
Andare a caccia di finali è sempre stato l'obiettivo di questa Sir Sicoma Monini Perugia, precisamente dall'insediamento di Angelo Lorenzetti alla guida di quest'ultima.E anche stavolta si è tenuto fede al proposito. I Block Devils, nella prima semifinale della Final Four di Champions League, non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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