Champions League la Sir Sicoma Monini Perugia liquida Varsavia e va nuovamente in finale

La Sir Sicoma Monini Perugia ha sconfitto la squadra di Varsavia e si è qualificata per un'altra finale di Champions League. La squadra ha raggiunto questo risultato sotto la guida di Angelo Lorenzetti, che è alla guida del team da quando è iniziato il suo incarico. La partita ha visto la squadra ottenere una vittoria convincente, portando così il club a un passo dalla conquista del trofeo. La finale si giocherà nelle prossime settimane, con la squadra che punta a portare a casa il titolo.

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