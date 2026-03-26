Sesto San Giovanni persona investita da un treno | circolazione rallentata

Nel pomeriggio di oggi, a Sesto San Giovanni, una persona è stata investita da un treno presso la stazione locale. L’incidente ha provocato il rallentamento e il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria nella zona a nord di Milano, con ripercussioni sui servizi ferroviari della tratta interessata. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorritori.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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