Non accetta la separazione e perseguita la moglie | botte e minacce 47enne fermato con braccialetto elettronico

Un uomo di 47 anni è stato fermato dai Carabinieri di Sesto Imolese perché aveva violato il divieto di avvicinamento alla moglie, imposto dopo averla perseguitata con minacce e violenze. Il provvedimento, che include l’obbligo di utilizzare un braccialetto elettronico, è stato eseguito dai militari per garantire la sicurezza della donna.

I Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese hanno eseguito il provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso.