Perde il portafoglio in metro | lo ritrova grazie al gran cuore di una passeggera
Un giovane ha smarrito in metropolitana la giacca contenente soldi e documenti, vivendo alcuni minuti di preoccupazione. Insieme al suo cane, si è trovato improvvisamente senza i suoi effetti personali. Dopo aver perso il portafoglio, una passeggera lo ha ritrovato e restituito, dimostrando attenzione e generosità. La vicenda si è conclusa con il recupero degli oggetti e senza ulteriori complicazioni. La scena si è svolta tra i pendolari di una linea cittadina.
Perde la giacca con dentro soldi e documenti. Questo il dramma che, per alcuni minuti, ha vissuto un giovane che - in compagnia del suo cane - aveva smarrito gli effetti personali. La vicenda, però, si è chiusa a lieto fine grazie al gran cuore di una ragazza straniera che, al ritrovamento, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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