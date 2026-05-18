Perde il portafoglio in metro | lo ritrova grazie al gran cuore di una passeggera

Un giovane ha smarrito in metropolitana la giacca contenente soldi e documenti, vivendo alcuni minuti di preoccupazione. Insieme al suo cane, si è trovato improvvisamente senza i suoi effetti personali. Dopo aver perso il portafoglio, una passeggera lo ha ritrovato e restituito, dimostrando attenzione e generosità. La vicenda si è conclusa con il recupero degli oggetti e senza ulteriori complicazioni. La scena si è svolta tra i pendolari di una linea cittadina.

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