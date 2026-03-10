Perde l’anello nel parco e lo ritrova grazie ai volontari col metal detector

Una giovane residente a Muggiò ha perso il suo anello nel parco e ha chiesto aiuto ai volontari di Sos Metal Detector Nazionale. Sabato 7 marzo, dopo aver temuto di non ritrovarlo più, ha deciso di rivolgersi a loro. Con l’uso di un metal detector, i volontari sono riusciti a individuare l’oggetto smarrito tra l’erba del parco.

“L’anello è sparito. non lo troverò mai più”. Con questo timore Onay, una giovane residente a Muggiò, si era rivolta all’associazione Sos Metal Detector Nazionale nella serata di sabato 7 marzo. In un parchetto della città, la ragazza aveva perso un anello in argento dal grande valore sentimentale. “Ci ha contattati e il giorno dopo eravamo già sul posto - spiega Andrea Mancuso, referente di zona dell’associazione – e dopo vari minuti siamo riusciti a ritrovarlo. Facciamo tantissimi interventi ogni anno”. “In Lombardia siamo circa 110 - spiega Mancuso, che è di Paderno Dugnano - e copriamo praticamente tutte le province mentre su tutta Italia contiamo circa 700 iscritti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

