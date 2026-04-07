Turista perde il portafoglio sul bus per Amalfi | autista lo ritrova e glielo restituisce

Un turista ha smarrito il suo portafoglio sul bus diretto ad Amalfi. L'autista della compagnia di trasporti, avvistando l'oggetto lasciato nel mezzo di trasporto, lo ha recuperato e successivamente restituito al viaggiatore. La vicenda si è verificata a Salerno, dove il gesto di attenzione e correttezza da parte del conducente è stato confermato da testimoni presenti a bordo.

Un episodio che dimostra come, anche nei piccoli gesti quotidiani, possano emergere valori importanti come l’onestà e il senso del dovere, lasciando un’immagine positiva del territorio anche agli occhi dei visitatori Un gesto di grande onestà e professionalità arriva da Salerno, dove un autista della compagnia Sita Sud si è reso protagonista di una storia a lieto fine. Protagonista della vicenda è Angelo, conducente in servizio su una linea diretta in Costiera Amalfitana. Durante il tragitto, un turista salito a bordo per raggiungere Amalfi ha smarrito il proprio portafoglio, contenente una consistente somma di denaro in contanti e diversi documenti personali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Perde il portafoglio pieno di soldi sul bus, poi arriva la sorpresa. “Un piccolo miracolo. Italiani brava gente”Dai social ai carabinieri, fino all’abbraccio finale con chi ha trovato e restituito tutto: protagonista uno studente bulgaro e un gesto di grande...

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Sita Sud, turista in direzione Amalfi perde il portafoglio: trovato e restituito dall’autistaStampaUn gesto di grande professionalità e onestà. E quello compiuto da Angelo, un autista in servizio presso la compagnia Sita Sud. Sul proprio pullman un turista, che era salito a bordo per raggiung ... salernonotizie.it

Pompei, turista perde il portafogli: restituito da un cittadinoUn gesto di grande correttezza arriva da Pompei, dove un cittadino ha restituito un portafogli smarrito a due turisti giapponesi in visita agli Scavi di Pompei. agro24.it

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Una turista inglese perde il controllo dell’auto e finisce in mare a #Ortigia insieme alla figlia di 5 anni durante una manovra nel porto piccolo, ma due passanti si tuffano subito e riescono a tirarle fuori dall’abitacolo. https://ift.tt/f2rgILS - facebook.com facebook