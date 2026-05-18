Percile | nuovi posti di lavoro per lo sviluppo della Valle Ustica

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati nuovi posti di lavoro per lo sviluppo della Valle Ustica. Le retribuzioni orarie variano in base ai diversi profili richiesti, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati. La procedura di selezione avviene tramite il portale inPA, dove è possibile presentare la domanda di partecipazione. Le figure professionali coinvolte e i requisiti richiesti saranno pubblicati ufficialmente nei prossimi giorni, con indicazioni precise sulle modalità di accesso e sui criteri di valutazione.

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? Domande chiave Quali sono le retribuzioni orarie previste per i diversi profili?. Come si accede alla selezione tramite il portale inPA?. Chi può candidarsi per i ruoli specialistici e operativi?. Quali sono i criteri per ottenere il punteggio minimo di selezione?.? In Breve Scadenza candidature fissata per il 2 giugno 2026 alle ore 14:36.. Collaborazione tra i comuni di Percile, Licenza e Roccagiovine per lo sviluppo locale.. Compensi orari tra 20 e 40 euro per profili operativi e specialistici.. Selezione tramite portale inPA o PEC con punteggio massimo di 100 punti..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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