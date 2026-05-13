Valle d’Aosta | 6 nuovi posti per l’accoglienza turistica in quota

In Valle d’Aosta sono stati annunciati sei nuovi posti dedicati all’accoglienza turistica in quota. Le posizioni sono rivolte a candidati con competenze linguistiche specifiche, anche se non sono stati indicati dettagli sui requisiti esatti. I nuovi addetti lavoreranno in diverse località montane, assistendo i visitatori durante la stagione turistica. Le candidature sono aperte a chi soddisfa i parametri richiesti e desidera operare in ambienti di montagna.

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? Domande chiave Quali sono i requisiti linguistici necessari per candidarsi?. Dove lavoreranno esattamente i nuovi addetti selezionati?. Quanto sarà lo stipendio mensile previsto per queste posizioni?. Come funzionerà la gestione autonoma dei punti informativi in quota?.? In Breve Scadenza domande fissata al 20 maggio 2026 per le nuove assunzioni.. Sedi operative includono Aosta, Cogne, Etroubles, Valpelline, Introd e Gran San Bernardo.. Retribuzione mensile netta prevista tra 1.200 e 1.500 euro per categoria B2.. Requisito obbligatorio francese con certificazione DELF B1 o titoli scolastici regionali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: 6 nuovi posti per l’accoglienza turistica in quota ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tesori nascosti in Valle d’Aosta: nuovi viaggi tra storia e scienza? Cosa sapere La Soprintendenza di Valle d'Aosta avvia il ciclo di conferenze alla Biblioteca Bruno Salvadori il 6 maggio. Valle d’Aosta: l’eredità di Chanoux tra etica e nuovi equilibri? Cosa scoprirai Come si è passati dal sacrificio di Chanoux alla gestione del potere? Perché l'autonomia valdostana rischia di diventare una rendita... Temi più discussi: COSA FARE DAL 4 AL 10 MAGGIO IN VALLE D’AOSTA; La chiusura delle strade per il 47° Rally Valle d’Aosta; Contrastare la povertà educativa per sostenere la crescita inclusiva del Paese; Benzina alle stelle, Valle d’Aosta la più cara: 1,944 euro al litro. I perché del nuovo picco. La Regione al Salone Internazionale del Libro di Torino: dal 14 al 18 maggio 2026 la Sala della Montagna è con la Valle d’Aosta x.com ALTA VIA 2 camping/water - reddit.com reddit Decaduto Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta: era ineleggibileIl Tribunale di Aosta lo ha dichiarato ineleggibile: Testolin era al quarto mandato e quindi non poteva essere rieletto ... ilfattoquotidiano.it Giro della Valle d'Aosta 2025, tutte le modifiche alla viabilità da oggi al 20 luglioDalle ore 6 alle ore 20 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo le vie e i piazzali adibiti alla sosta dei mezzi delle squadre e della scorta tecnica, vale a dire corso ... rainews.it