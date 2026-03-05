Tanta confusione tra liste civiche partiti e l' incertezza del centrodestra Parola agli aretini

Mancano meno di 90 giorni alle elezioni comunali di Arezzo, con cittadini pronti a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. La situazione politica locale si presenta complessa, tra confusione tra liste civiche, partiti e incertezze all’interno del centrodestra. In questo scenario, si apre il confronto tra i cittadini per capire le scelte che si avvicinano.

Abbiamo provato a sentire l'opinione dei cittadini in vista delle prossime elezioni. Quanto sono informati, le loro priorità e quale candidato sceglierebbero Mancano meno di 90 giorni al momento in cui gli aretini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Arezzo e il rinnovo del consiglio comunale. Siamo ormai entrati nelle settimane decisive per scoprire la selezione finale dei candidati, ma su alcuni fronti politici regna ancora l'incertezza, in particolare nel centrodestra dopo la rinuncia di Beppe Angiolini, che avevamo annunciato la propria candidatura poco meno di due settimane fa. Le opinioni sono... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: I due centrodestra alla battaglia. I partiti fanno quadrato su Angiolini. Comanducci moltiplica le sue liste

Leggi anche: Faggiotto trova casa in Forza Italia: "Dopo l’impegno nelle liste civiche sarò alla guida del Gruppo Giovani"

Contenuti utili per approfondire Tanta confusione.

Argomenti discussi: Arezzo e la confusione della campagna elettorale; Fratelli d’Italia adesso ha quattro candidati.