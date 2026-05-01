Il Flower Show torna al Giardino Giusti | Un appuntamento storico per la città

Il Flower Show si terrà di nuovo al Giardino Giusti, attirando visitatori interessati a piante e fiori. L’evento si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà diversi espositori che presenteranno varietà di piante e composizioni floreali. La manifestazione si svolge nel cuore della città e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con ingressi contingentati.

A Verona si avvicina un fine settimana all’insegna del verde e della riflessione sullo spazio urbano. Sabato 2 e domenica 3 maggio torna infatti il Verona Flower Show, ospitato per il quarto anno consecutivo nello storico Giardino Giusti, recentemente interessato da un intervento di restauro. La.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Verona Flower Show: tesori botanici e frutti rari al Giardino Giusti? Cosa sapere Settanta espositori internazionali presentano rarità botaniche al Giardino Giusti di Verona il 2 maggio. Da Gino Bartali a Rita Borsellino: la città inaugura il Giardino dei Giusti e delle GiusteIl progetto, ispirato all’esperienza di Gariwo Onlus e alla Foresta dei Giusti di Monte Stella a Milano, è nato da uno studio condotto da due classi... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Verona flower show al Giardino Giusti: natura, cultura e città che cambia; Il Flower Show torna al Giardino Giusti: Un appuntamento storico per la città; Flower Show, il Giardino Giusti torna a fiorire; VERONA FLOWER SHOW AL GIARDINO GIUSTI. Flower Show, il Giardino Giusti torna a fiorireIl 2 e il 3 maggio il Giardino Giusti ospita la quarta edizione del Flower Show, mostra mercato dedicata a piante rare e difficilmente reperibili ... giornaleadige.it Flower Show, il Giardino Giusti torna a fiorire : sabato 2 e domenica 3 maggio il Giardino Giusti ospita la quarta edizione veronese del Flower Show, mostra mercato dedicata a piante rare e difficilmente reperibili nei circuiti commerciali ordinari. Due giorni con - facebook.com facebook Un "cucciolo" alto 5,2 metri, realizzato con fiori e piante verdi, ruba la scena all'edizione in corso della Shanghai International Flower Show 2026. x.com