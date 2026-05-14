A Perugia, la Villa del Cardinale sarà il teatro dell’edizione primaverile del Perugia Flower Show, in programma dal 23 al 24 maggio. La dimora estiva, costruita dall’Alessi per il cardinale Fulvio della Corgna ai piedi del Tezio, riaprirà le sue porte per ospitare l’evento dedicato ai colori e ai profumi delle piante e dei fiori. La manifestazione si svolgerà nelle due giornate, attirando appassionati e visitatori.

Sarà ancora una volta la Villa del Cardinale - dimora estiva costruita dall’Alessi per il cardinale Fulvio della Corgna ai piedi del Tezio - ad ospitare l’edizione primavarile del Perugia Flower Show, in scena dal 23 al 24 maggio. Mostra mercato tra le più apprezzate d’Italia, il circuito del Flower, è ormai un evento che fa rima anche con uno stile di vita sempre più in simbiosi con natura e ritmi sostenibili. Nel giardino i visitatori potranno scoprire oltre 70 espositori selezionati tra le migliori realtà del florovivaismo nazionale. Saranno presenti rose da collezione, arbusti particolari, alberi da frutto antichi e recuperati, graminacee ornamentali, aromatiche, ortensie, piante tropicali, bonsai rari, orchidee, cactus e specie insolite provenienti da diverse parti del mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Perugia i colori e i profumi del Flower Show

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