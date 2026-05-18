Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore è Lorenzo | Video Witty Tv

Da superguidatv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale di Amici 25, trasmessa in diretta su Canale 5, è stato annunciato il vincitore del talent. La vittoria è andata a Lorenzo, che ha ricevuto il premio finale. La trasmissione ha visto la partecipazione di diversi allievi, ma solo uno è stato proclamato vincitore ufficiale. L’annuncio è stato seguito da applausi e congratulazioni sul palco. La trasmissione si è conclusa con la consegna del trofeo e di altri riconoscimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore del talent di Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 è Lorenzo.  La serata è stata davvero lunga e ricca di imprevisti: dalla caduta di Angie per le scale, al piccolo “malore” di Emiliano. Per fortuna in entrambi i casi non è accaduto nulla di grave. Angie si è ripresa subito e ha continuato a cantare. Emiliano è tornato in studio per ringraziare tutti, salutare il pubblico e ascoltare le scuole di danza e le compagnie che gli offrivano un pezzo di “tragitto” insieme a loro, per imparare ancora molto e allargare il suo bagaglio di esperienze. Solo uno tra Lorenzo e Alessio, però, poteva alzare la coppa ed essere eletto il vero e unico vincitore del talent, anche se entrambi hanno vinto le rispettive categorie: Lorenzo quella del canto e Alessio quella del ballo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

chi ha vinto amici 25 il vincitore 232 lorenzo video witty tv
© Superguidatv.it - Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore è Lorenzo | Video Witty Tv
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

Video Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

Sullo stesso argomento

Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco l’eliminato di sabato 25 aprile 2026 | Video Witty TvChi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco il nome dell’eliminato della puntata di sabato 25 aprile 2026, una puntata molto sofferta dove è stata...

Chi è uscito dal Serale di Amici 25: ci sono eliminati sabato 9 maggio 2026? | Video Witty TvChi è uscito dal Serale di Amici 25 durante la Semifinale di sabato 9 maggio 2026? Come forse i veri fan del talent si aspettavano, ci siamo...

video witty chi ha vinto amiciAmici 2026, il serale: vincitore, chi ha vinto il talent di Canale 5Amici 2026, il serale: vincitore, chi ha vinto il talent di Canale 5 in onda stasera, 17 maggio 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore è Lorenzo | Video Witty TvChi ha vinto Amici 25? Il vincitore di Amici è Lorenzo. Il cantante trionfa nel talent di Canale 5 dopo la delusione a X Factor. superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web