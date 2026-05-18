Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore è Lorenzo | Video Witty Tv

Durante la finale di Amici 25, trasmessa in diretta su Canale 5, è stato annunciato il vincitore del talent. La vittoria è andata a Lorenzo, che ha ricevuto il premio finale. La trasmissione ha visto la partecipazione di diversi allievi, ma solo uno è stato proclamato vincitore ufficiale. L’annuncio è stato seguito da applausi e congratulazioni sul palco. La trasmissione si è conclusa con la consegna del trofeo e di altri riconoscimenti.

Chi ha vinto Amici 25? Il vincitore del talent di Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 è Lorenzo. La serata è stata davvero lunga e ricca di imprevisti: dalla caduta di Angie per le scale, al piccolo “malore” di Emiliano. Per fortuna in entrambi i casi non è accaduto nulla di grave. Angie si è ripresa subito e ha continuato a cantare. Emiliano è tornato in studio per ringraziare tutti, salutare il pubblico e ascoltare le scuole di danza e le compagnie che gli offrivano un pezzo di “tragitto” insieme a loro, per imparare ancora molto e allargare il suo bagaglio di esperienze. Solo uno tra Lorenzo e Alessio, però, poteva alzare la coppa ed essere eletto il vero e unico vincitore del talent, anche se entrambi hanno vinto le rispettive categorie: Lorenzo quella del canto e Alessio quella del ballo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

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