Genoa De Rossi dopo la vittoria contro la Roma | Non sono felice perché la Roma ha perso ma perché io ho vinto Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro

Dopo la vittoria contro la Roma, l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Ha affermato di non essere felice per la sconfitta della Roma, ma di aver vinto lui stesso. Ha concluso dicendo che questo sarà il suo destino finché continuerà a lavorare come allenatore.

Gasperini diretta dopo Genoa-Roma: le parole in tv e in conferenza dopo la sconfitta contro De Rossi LIVELa Roma cade a Marassi: 2-1 per il Genoa. Succede tutto nel secondo tempo. Messias sblocca la partita su rigore dopo l'intervento in ritardo di Pellegrini su Ellertsson. Passano tre minuti e N'Dicka f ... corrieredellosport.it

Genoa, De Rossi: Speravo di battere la Roma, a prescindere dal mio passatoDaniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 a Marassi contro la Roma, gara molto sentita da lui vista la sua. tuttomercatoweb.com

