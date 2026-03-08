Genoa De Rossi dopo la vittoria contro la Roma | Non sono felice perché la Roma ha perso ma perché io ho vinto Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro
Dopo la vittoria contro la Roma, l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Ha affermato di non essere felice per la sconfitta della Roma, ma di aver vinto lui stesso. Ha concluso dicendo che questo sarà il suo destino finché continuerà a lavorare come allenatore.
Gasperini diretta dopo Genoa-Roma: le parole in tv e in conferenza dopo la sconfitta contro De Rossi LIVELa Roma cade a Marassi: 2-1 per il Genoa. Succede tutto nel secondo tempo. Messias sblocca la partita su rigore dopo l'intervento in ritardo di Pellegrini su Ellertsson. Passano tre minuti e N'Dicka f ... corrieredellosport.it
Genoa, De Rossi: Speravo di battere la Roma, a prescindere dal mio passatoDaniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 a Marassi contro la Roma, gara molto sentita da lui vista la sua. tuttomercatoweb.com
Serie A, in campo Milan-Inter: sfida al vertice Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/ - facebook.com facebook
MESSIAS E VITINHA REGALANO I 3 PUNTI AL GENOA Il Genoa vince 2-1 contro la Roma grazie al rigore trasformato da Junior Messias al 52' e al gol di Vitinha all’80'. La rete di N'Dicka aveva momentaneamente riaperto la partita, ma non basta ai giall x.com